Arriva una notizia importante dal mondo dell’atletica. La keniana Ruth Chepngetich, nota per aver segnato il nuovo record del mondo nella maratona femminile, si è auto sospesa in quanto sospettata aver violato la normativa antidoping. La notizia è emersa nella serata di ieri, giovedì 17 luglio, con un comunicato diramato dall’ Athletics Integrity Unit (AIU). Stando a quanto emerso, l’atleta sarebbe risultata positiva lo scorso 14 marzo all’idroclorotiazide, un tipo di diuretico che tratta la ritenzione idrica e l’ipertensione ma che può anche essere usato per celare la presenza nelle urine di sostanze proibite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica: bufera Ruth Chepngetich. La maratoneta sospesa per sospetto doping