Ater Spinaceto la figlia cerca di regolarizzare la madre | ottantenne invalida finisce sotto sfratto

Il tentativo di regolarizzare la madre, occupante senza titolo di un alloggio Ater a Spinaceto, ha avuto conseguenze impensabili. La donna, ultraottantenne con un’invaliditĂ al 100%, si trova ora sotto sfratto, con la richiesta di pagamento d’indennizzi a 4 zeri e con un canone di locazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

