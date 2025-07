Assicurazione auto | ecco le app che fanno davvero risparmiare

Paghi troppo l’RC auto? Forse è solo perchĂ© non hai ancora scaricato l’app giusta. Secondo i dati dell’Osservatorio di Segugio.it, il costo medio dell’RC auto ha toccato i 466,55 euro a giugno 2025, con un aumento del 6,14% rispetto a gennaio. Un incremento che pesa soprattutto su chi utilizza poco l’auto ma è comunque costretto a sostenere costi fissi elevati. Il risultato? Circa 2,6 milioni di veicoli senza copertura con un buco da 1,4 miliardi di euro per le compagnie e un rischio enorme per la sicurezza su strada. In questo frangente, il digitale si presenta come una risposta concreta e immediata: oggi esistono diverse applicazioni che permettono di tagliare sensibilmente il costo della polizza, adattandola alle reali esigenze dell’automobilista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assicurazione auto: ecco le app che fanno davvero risparmiare

In questa notizia si parla di: auto - assicurazione - ecco - fanno

Blitz all’esterno del centro commerciale La Birreria, sequestri e denunce: in auto senza patente e assicurazione - Operazione alto impatto della Polizia Locale, Polizia di Stato e carabinieri all'esterno del centro commerciale La Birreria di Miano dopo le denunce dei residenti.

Non si ferma all'alt con l'auto sotto fermo fiscale e senza assicurazione: gli arriva una maximulta - I controlli in strada hanno permesso di identificare un veicolo privo di copertura assicurativa, il cui conducente alla vista della pattuglia ha bruciato l'alt.

Guida ubriaco auto senza assicurazione e non si ferma all'Alt: inseguito e bloccato, 45enne finisce nei guai - Non si ferma all'Alt imposto lungo viale Cannatello e accelerando prova a dileguarsi nel nulla. Tentativo miseramente fallito perché, come sempre avviene in questo genere di casi, i poliziotti della sezione Volanti hanno inseguito e sono riusciti a fermare, all'altezza della rotonda degli.

I'm Noleggio. . Ecco 5 motivi per noleggiare un'Alfa Romeo Stelvio: 1 Costa il 30% in meno dell'acquisto 2 Full optional, non una scatoletta! 3 Tutto incluso: assicurazione, manutenzione, Kasko 4 210 cavalli + trazione integrale 5 Share & Sa Vai su Facebook

Assicurazione auto: ecco le app che fanno davvero risparmiare; Nuovo Codice della Strada, multa da quasi 4.000 euro se presti l'auto senza delega: ecco tutte le novità e cosa fare; Assicurazione auto, per una Tesla costa di più: ecco perché.

Assicurazione auto: ecco le app che fanno davvero risparmiare - Strumenti che non solo confrontano le offerte in tempo reale, ma offrono formule flessibili come il “pay per use” ... Secondo msn.com

L’assicurazione auto sale anche senza commettere incidenti? Ecco perché succede e come evitarlo - Capire come funzionano i meccanismi dietro agli aumenti delle polizze assicurazione auto è importante per risparmiare ... Come scrive lineaedp.it