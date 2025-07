Assegno Unico erogati 8,1 miliardi a 6,1 milioni di famiglie

Nei primi cinque mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 8,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Lo comunica l' Inps  nel suo aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull' Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo marzo 2022 – maggio 2025, che contiene al suo interno anche i dati relativi all'AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) fino a dicembre 2023. Sono 6.113.758 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l'assegno nel 2025, per un totale di 9.

