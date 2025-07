Assassin’s Creed | la serie live action di Netflix è realtà ecco cosa sappiamo finora

Il franchise videoludico è pronto a sbarcare sullo schermo in un adattamento prodotto dal colosso dello streaming per la piattaforma. Sta finalmente procedendo a gonfie vele l'adattamento televisivo live action di Assassin's Creed, che arriverà ufficialmente su Netflix. L'aggiornamento arriva a cinque anni di distanza dal primo annuncio della serie. Nel 2020, Netflix aveva annunciato la lavorazione di una serie dopo un accordo con Ubisoft. Dopo diverse fasi creative che si sono succedute negli ultimi anni, Roberto Patino e David Wiener sono stati confermati come creatori e showrunner della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Assassin’s Creed: la serie live action di Netflix è realtà , ecco cosa sappiamo finora

