Assassin' s Creed diventerà una serie live-action per Netflix ora la notizia è finalmente ufficiale

Dopo lo sfortunato film del 2016, ecco un nuovo tentativo di portare guerrieri e parkour sullo schermo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Assassin's Creed diventerà una serie live-action per Netflix, ora la notizia è (finalmente) ufficiale

«Siamo fan di Assassin's Creed fin dalla sua nascita nel 2007. Ogni giorno in cui lavoriamo a questa serie, ne usciamo entusiasti e onorati dalle possibilità che Assassin's Creed ci offre. Parla di potere, violenza, sesso, avidità e vendetta. Ma più di ogni altra c

