Asllani Inter nerazzurri sempre più furiosi | rifiutate queste proposte cosa succede

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo la stagione in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito al calciomercato. Kristjan Asllani continua a far discutere in casa Inter, ma stavolta non per il suo rendimento in campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista albanese classe 2002 sta rifiutando ogni tipo di destinazione estera, bloccando di fatto i piani della dirigenza nerazzurra che sta lavorando attivamente sul fronte delle cessioni. Negli ultimi giorni si era fatto avanti con decisione il Betis Siviglia, club della Liga interessato a prelevare il regista con la formula del prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com

