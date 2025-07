ASL Roma 3 nasce Homeless contro il randagismo e la cura di cani e gatti

Ostia, 18 luglio 2025 – Un piano capace di unire il contrasto al randagismo di cani e gatti alle azioni di assistenza sociale e solidarietĂ rivolte alle persone indigenti sul territorio. Questo è “Homeless” i l progetto del Canile della Muratella della ASL ROMA 3, primo e unico esempio del genere in tutta Italia con il quale una ASL si rivolge a chi non è nelle condizioni economiche di garantire cure al proprio animale, genericamente senzatetto e persone in particolari condizioni di indigenza. Il Canile Sanitario della ASL Roma 3 prende la denominazione di Canile Sovrazonale per le attivitĂ di primo soccorso per cani e gatti randagi catturati su tutto il territorio del Comune di Roma e Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it