Asl 2 la Uil Fpl denuncia | A rischio l’assistenza sanitaria per il mancato rinnovo dei contratti Oss

Allarme della Uil Fpl Abruzzo per una possibile emergenza sanitaria in piena estate nella Asl Lanciano Vasto Chieti. Il sindacato denuncia la decisione della direzione generale di non rinnovare i contratti a tempo determinato per circa 35 operatori socio-sanitari (Oss), in scadenza nelle prossime. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: denuncia - sanitaria - contratti - rischio

