ascolti tv del 17 luglio don matteo contro temptation island

Gioved√¨ 17 luglio si √® ripetuta la sfida televisiva degli ascolti tv tra Don Matteo 13 su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5. Tutto il resto passa in secondo piano, tranne (forse) La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. La scorsa settimana, per la prima volta, Don Matteo, una delle fiction di punta di Rai 1, √® stato battuto nello share. Ma infondo si tratta pur sempre di una replica. Nella puntata andata in onda il 17 luglio, la piccola Ines va a vivere per qualche giorno da Anna ( Maria Chiara Giannetta ) e intanto viene coinvolta da Cecchini (Nino Frassica) in un‚Äôoperazione segreta. 🔗 Leggi su Dilei.it

