Arzano accoltella un 19enne per gelosia | 28enne arrestato dai Carabinieri

Ferito in strada ad Arzano con una coltellata al fianco: l'aggressore si consegna ai militari e confessa. Arzano (Napoli) – Una lite per motivi di gelosia si è trasformata in un violento episodio di sangue nella serata del 17 luglio ad Arzano, in via Roma. Un 28enne ha accoltellato al fianco un ragazzo di 19 anni, colpendolo con un fendente che ha reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore, dove è stato ricoverato in codice rosso. L'aggressione è avvenuta dopo un breve scambio di parole tra i due, probabilmente legate a motivi di natura passionale.