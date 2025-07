Artie 5ive pubblica il side project Big 5 con nuovi inediti

Dopo la certificazione platino per l’ultimo album La bellavita, Artie 5ive pubblica nuovi inediti che racchiude nel side projct Big 5. Artie 5ive è il nome più caldo della scena urban italiana: il suo ultimo album La bellavita è platino e, dopo il debutto al n.1 della classifica ufficiale FIMIGfK degli album più venduti?e al?#3 nella Global Chart di Spotify?tra i migliori debutti mondiali, è ancora nella top 20 della chart italiana. Ma non si ferma qui. Artie 5ive torna con un nuovo lavoro pronto a scuotere l’estate: si intitola Big 5 ed esce oggi venerdì 18 luglio su tutte le piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Artie 5ive pubblica il side project Big 5 con nuovi inediti

In questa notizia si parla di: artie - 5ive - pubblica - side

Artie 5ive pubblica il side project Big 5 con nuovi inediti - Dopo la certificazione platino per l’ultimo album La bellavita, Artie 5ive pubblica nuovi inediti che racchiude nel side projct Big 5.

Dopo il successo del suo ultimo album, "LA BELLAVITA", Artie 5ive non si ferma e pubblica l'EP "BIG 5": un side project breve ma potente. Leggi l'articolo completo su http://AllMusicItalia.it #artie5ive #labellavita #big5 https://allmusicitalia.it/?p=202351 Vai su X

Artie 5ive è il nome più caldo della scena urban italiana e dopo il successo dell'album "La Bellavita", pubblica "Big 5", nuovo side project #Artie5ive #LaBellavita #Big5 Vai su Facebook

ARTIE5IVE: esce domani BIG 5, il nuovo side project con 5 tracce; NIKY SAVAGE: ha pubblicato oggi il suo primo album “RAPPER”, 12 tracce per un un nuovo capitolo diretto, personale e senza filtri come la verità che ha scelto di raccontare; Rugby Sound: salta il concerto di Baby Gang, al suo posto Artie 5ive e Niky Savage.

ARTIE5IVE: esce domani “BIG 5”, il nuovo side project con 5 tracce - I White Lies hanno annunciato l'uscita del loro settimo album in studio, "Night Light" (il 7 novembre 2025 su Play It Again Sam) ... Come scrive newsic.it

NoSound Fest 2025: Capo Plaza, Artie 5ive, Niky Savage, Astro e Nabi in concerto al Parco della Pace di Servigliano - Il giovane fuoriclasse multiplatino Capo Plaza sarà in concerto al Parco della Pace di Servigliano sabato 19 luglio alle 23:30 nell’ambito del NoSound Fest 2025, celebre rassegna organizzata ... Segnala hgnews.it