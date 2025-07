Continuano ad arrivare giovani in casa Vigor. Ragazzi sui quali il club sembra credere, ma quasi tutti sono all’esordio in quarta serie. Dopo un inizio mercato di stampo locale, negli ultimi giorni il club rossoblu ha annunciato under provenienti da varie realtà calcistiche italiane. Ieri ad esempio la Vigor ha presentato il classe 2006 Kevin Piroso. "Nato a Desio, in Brianza: è un under di piede mancino abituato a giocare davanti alla difesa, nel ruolo di playmaker. Il suo percorso calcistico comincia nella Scuola Calcio del Milan, seguono le avventure giovanili con Lentatese, Lombardia 1, Club Milano, Seregno, Turris, Pergolettese e Fermana" racconta il club senigalliese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arrivano il classe 2006 Kevin Piroso ex Riccione e Luca Della Rocca dalla Cavese. La Vigor continua con la linea verde. Ma sono tutti alla prima esperienza