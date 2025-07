Arriva QS Sport Magazine con il poster di Sinner

Arriva in edicola il nuovo QS Sport Magazine: il meglio dello sport, ogni mese con il Quotidiano Nazionale, il nostro giornale. Storie da vivere, emozioni da sfogliare, campioni da conoscere. Da domani prende il via una nuova avventura editoriale. Il nuovo supplemento mensile è interamente dedicato al mondo dello sport e sarĂ in uscita una volta al mese insieme a QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, con un mix di contenuti pensati per raccontare lo sport locale, nazionale e internazionale attraverso una narrazione ricca, appassionata e autorevole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arriva QS Sport Magazine con il poster di Sinner

In questa notizia si parla di: sport - arriva - magazine - poster

Sport, musica e buona cucina: arriva la Lucciolata 2025! - Dal 22 maggio all'8 giugno, la parrocchia Sacra Famiglia e l’oratorio del Pascolo di Calolziocorte organizzano la 44a edizione della “Lucciolata”, con un ricco programma di musica dal vivo, con artisti quali Le Giannissime, Cani Sciolti, Pauzero Band e molti altri ma non mancheranno spettacoli di.

Sportivamente, il progetto di sport e inclusione arriva a Bibbiena - Arezzo, 14 maggio 2025 – Sportivamente, il progetto di sport e inclusione arriva a Bibbiena Si è svolto questa mattina presso la piscina di Bibbiena, il progetto Insieme…SportivaMente, Circuito Sport Inclusivo “Giorgio Cerbai”, promosso dall’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’USP di Arezzo, in collaborazione con la Provincia e il Coni, il Comune di Bibbiena, Bibbiena Nuoto, che ha come obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e favorire la partecipazione e l'avvicinamento alla pratica sportiva inclusiva dei giovani con disabilità insieme alle loro classi o alle rappresentative.

Tra sport e volontariato, arriva il giro d'Italia di plogging - Domenica 11 maggio 2025 si terrà la tappa pordenonese del quarto "Giro d'Italia di plogging". Sono oltre 40 le tappe che si stanno svolgendo in altrettante città italiane, con più di 30 gruppi coinvolti; migliaia di persone che partecipano a un'iniziativa ambientale che unisce l'Italia in una.

Riccione Basket Cup 2025”: ad agosto arrivano le big della Legadue Due giorni di grande spettacolo sportivo al Playhall di viale Carpi con Fortitudo Bologna, VL Pesaro, Pallacanestro Forlì e Cividale Basket 4 Luglio 2025 / Redazione Sport A Riccione sbarca Vai su Facebook

Arriva QS Sport Magazine con il poster di Sinner; Arriva QS SPORT MAGAZINE, il mensile dello sport per tutti; I nuovi Art Posters per Milano Cortina 2026.

Arriva QS Sport Magazine con il poster di Sinner - Inoltre, uno speciale incarto con copertina dedicata a Jannik Sinner e uno straordinario poster da collezione del tennista ... Secondo quotidiano.net

Arriva QS SPORT MAGAZINE, il mensile dello sport per tutti - Il Giorno il nuovo supplemento mensile con le storie dei campioni e i consigli per i praticanti. Come scrive msn.com