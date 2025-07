Arriva ' Distruggi La Bassa' il festival più punk e indipendente dell’estate ferrarese

Venerdì 25 e sabato 26 luglio torna il festival 'Distruggi La Bassa', conosciuto anche con la sigla Dlb Festival. Due giorni di musica punk hc arrivata alla nona edizione e che anche per quest’anno conferma la location dell’Agriturismo Prato Pozzo nell'incantevole scenario della Valli Sud di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: festival - distruggi - bassa - punk

That's all & don't forget ! DLB FESTIVAL 2025 / EDITION 9 ---- 25 / 26 JULY 2025 / . #noplacefordiscrimination #dlbfestival2025 #dlbfestival #Distruggilabassafestival Vai su Facebook

DISTRUGGI LA BASSA FESTIVAL 2025: ecco la line up completa dei due giorni; DISTRUGGI LA BASSA FESTIVAL 2025: quattro nuovi nomi aggiunti alla line up; DISTRUGGI LA BASSA: ultimi Early Bird tickets disponibili e aggiunte alla lineup 2025.

Nazista espulso dal festival punk a Las Vegas - MSN - Un neo nazista è stato espulso dal festival “Punk Rock Bowling” di Las Vegas ed è giusto: ecco perchè. Scrive msn.com

OFF TUNE FESTIVAL, Rock, punk, noise e cantautori a Prato dal 1 al 3 luglio - Off Tune Festival 2023 a Prato: 15 concerti con Kurt Vile headliner, due palchi, mostra- Come scrive lanazione.it