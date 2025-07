Arresti per truffe agli anziani smantellata una rete criminale attiva tra Liguria e Lombardia

Due giovani, una nata nel 1999 e l‚Äôaltra nel 2000, sono state raggiunte da misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica di Genova per associazione per delinquere finalizzata alle truffe. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Genova Centro, le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: truffe - arresti - agli - anziani

Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano - Accertati almeno 23 colpi in diverse regioni d'Italia tra Piemonte, Veneto, Liguria, Lazio, Puglia e Calabria L'articolo Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Falsi atti giudiziari e truffe ai clienti: avvocato di Nola agli arresti domiciliari - Avvocato del Foro di Nola ai domiciliari: 27 capi d’imputazione per truffa, infedele patrocinio e falso.

Truffe ai danni di anziani, va agli arresti domiciliari Marica Mastroianni - La donna, ritenuta la ‚Äėcapa‚Äô della banda, √® stata scarcerata in considerazione ‚Äúdel nucleo familiare composto da tre figli minorenni, ad oggi accuditi dai nonni paterni‚ÄĚ e della disabilit√† della nonna

Truffe agli anziani, Carabinieri in azione: Al via ‚ÄúDifendiamoci Insieme‚ÄĚ nelle chiese della Costiera, ecco il programma degli incontri Vai su Facebook

Arresti per truffe agli anziani, smantellata una rete criminale attiva tra Liguria e Lombardia; Truffe agli anziani, 13 arresti nel Napoletano; Truffe ad anziani, 13 arresti. ‚ÄúVogliono arrestare suo figlio, ci dia tutto‚ÄĚ: cos√¨ agiva la‚Ķ.

Boom di truffe agli anziani: ‚ÄúLa sua auto in una rapina‚ÄĚ - I malviventi si spacciano per carabinieri: rubati oro e oggetti preziosi. Riporta msn.com

Ancora truffe agli anziani con lo stratagemma dei finto carabiniere: arrestate due giovani di 25 e 26 anni - I Carabinieri ricordano: "In Italia non esiste il rilascio su cauzione, in caso di telefonate di questo tipo bisogna chiamare il 112 ... Scrive msn.com