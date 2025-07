arrestato il braccio destro di almasri cpi ringrazia la germania

La Corte Penale Internazionale (Cpi), ha confermato l’arresto in Germania dell’ex alto funzionario libico, Khaled al Hisri, noto come Al-Bouti, considerato uno dei principali collaboratori del generale Almasri e ha ringraziato le autorità tedesche per la collaborazione. L’uomo è stato arrestato in Germania su mandato segreto emesso dalla Cpi che lo accusa di crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Lo ha reso noto venerdì la stessa Corte con sede all’Aia. Statement of the #ICC Office of the Prosecutor on the arrest of a suspect in the Situation in #Libya?? https:t.coebAmMTbA61 — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) July 18, 2025 Le accuse contro Al-Bouti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

