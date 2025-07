Armi e fiumi di droga | ad Aprilia 16 arresti e raffica di sequestri in pochi mesi

Non solo l'arresto per il tentato omicidio di due carabinieri fuori servizio. La lunga scia di atti intimidatori consumati in questi mesi ad Aprilia ha alzato il livello di attenzione delle forze dell'ordine, che hanno passato il territorio ai raggi X, con numerosi servizi interforze Alto impatto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

