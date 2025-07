Ariano Irpino eroina celata nella vaschetta del lavavetri dell' auto | un arresto com' è stata scovata la droga

Arrestato un 44enne ad Ariano Irpino: nascondeva eroina e cocaina nell’auto. Sequestrati anche strumenti per il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ariano Irpino, eroina celata nella vaschetta del lavavetri dell'auto: un arresto, com'è stata scovata la droga

In questa notizia si parla di: ariano - irpino - eroina - auto

Ariano Irpino, il 1° Maggio si festeggia in Villa - Una giornata di festa, musica e convivialità attende Ariano Irpino mercoledì 1° maggio, nella suggestiva cornice della parte inferiore della Villa Comunale, in zona adiacente la Peschiera.

Sequestrati 5 telefoni e router nel carcere di Ariano Irpino - Tempo di lettura: < 1 minuto Cinque telefoni cellulari e un router completo di schede telefoniche sono state scoperte e sequestrate nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, nel corso di una perquisizione disposta dagli agenti di Polizia penitenziaria.

Un'alba chiamata vita: la gratitudine di un paziente all'Ospedale di Ariano Irpino - “Solo un attimo! E tutto può finire”. Comincia così la lettera di un paziente dell’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino che vuole esprimere tutta la propria gratitudine per le cure ricevute che gli hanno salvato la vita.

Ariano Irpino, eroina celata nella vaschetta del lavavetri dell'auto: un arresto, com'è stata scovata la droga; Blitz antidroga dei Carabinieri ad Ariano, Scampitella e Vallesaccarda; Baiano, arrestato pusher e sequestrati 250 grammi di eroina.

Arrestato un 44enne di Ariano Irpino per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. - Nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P. Lo riporta tusinatinitaly.it

Spaccio di droga, arresti nell'Avellinese - Nel corso dei controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, due persone, con precedenti per spaccio, sono stati arrestati in provincia di Avellino. Da ansa.it