Arbitri cosa cambia | i casi Var spiegati in tempo reale e la battaglia alle perdite di tempo

Dalla prossima stagione il direttore di gara illustrerà gli episodi soggetti a revisione. Cresce la figura del capitano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arbitri, cosa cambia: i casi Var spiegati in tempo reale, e la battaglia alle perdite di tempo

In questa notizia si parla di: tempo - arbitri - cosa - cambia

Arbitri, il regolamento AIA per il 2025/26. Dalle perdite di tempo alle proteste, passando per VAR e rigori: ecco cosa cambia Vai su X

Arbitri, cosa cambia: i casi Var spiegati in tempo reale, e la battaglia alle perdite di tempo; Arbitri, cosa cambia nel 2025-26: c'è una grande novità per il Var; Calcio d'angolo se il portiere perde tempo: cambia la regola dal 1° luglio.

Arbitri, cosa cambia nel 2025-26: c'è una grande novità per il Var - È l’anno della rivoluzione, l’AIA sta cambiando e molto cambierà ancora sia dal punto di vista tecnico (Rocchi confermato in AB, Orsato fino a prova contraria in C, Braschi in D), tecnologico (In- Da msn.com

Arbitri, cosa cambia nel 2025-26: c'è una grande novità per il Var - Adesso la facoltà di utilizzarlo c’è anche nei regolamenti, la Lega di serie A lo ha chiesto da tempo, ... Lo riporta corrieredellosport.it