Aquila Arriva Duccio Nannini

Dopo gli addii di Sesti e Saltalamacchia di qualche settimana fa, il Montevarchi è riuscito a puntellare il proprio centrocampo con l'arrivo dell'ex capitano della Sangiovannese Duccio Nannini. Il mediano classe 2003 nato a Bagno a Ripoli approda in rossoblu dopo essere stato protagonista di una crescita esponenziale con la maglia della Sangiovannese. Un percorso iniziato all'interno del settore giovanile azzurro e che ha raggiunto il suo culmine con la conquista della fascia di capitano. In quattro stagioni con la prima squadra ha accumulato 135 presenze tra Serie D e Coppa di Serie D, dimostrando già una certa maturità ed esperienza nonostante i soli 22 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aquila. Arriva Duccio Nannini

In questa notizia si parla di: duccio - nannini - aquila - arriva

Duccio Nannini riflette sulla retrocessione della Sangiovannese in Eccellenza - SAN GIOVANNI Se si escludono gli ultimi due mesi, dove c’è stato un crollo evidente di tutta la Sangiovannese, quello di Duccio Nannini è stato un campionato sicuramente positivo forte, sopratutto, della fascia di capitano che ha responsabilizzato il classe 2003 di Incisa Valdarno che ancora non si spiega di quanto accaduto con la retrocessione dei suoi nel campionato di Eccellenza: "Se mi guardo indietro, abbiamo girato con oltre 20 punti alla fine del girone di andata, eravamo in fiducia e poi, soprattutto negli ultimi due mesi, non ho ben capito cosa ci sia capitato perché tra rigori sbagliati e partite perse in malo modo non abbiamo più avuto la grinta giusta di reagire e ci siamo ritrovati incredibilmente in Eccellenza già alla fine della stagione regolare.

Aquila Montevarchi: arriva l’ex capitano della Sangiovannese; Aquila. Arriva Duccio Nannini.

Aquila. Arriva Duccio Nannini - Dopo gli addii di Sesti e Saltalamacchia di qualche settimana fa, il Montevarchi è riuscito a puntellare il proprio centrocampo con l'arrivo dell'ex capitano della Sangiovannese Duccio Nannini. Si legge su sport.quotidiano.net