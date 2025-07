Aprilia rapina e sequestro di persona a mano armata | arrestata coppia

Un’incursione violenta e spietata ha scosso la tranquilla notte tra domenica e lunedì scorsi: una coppia residente ad Aprilia, un uomo di 33 anni e una donna di 25, è stata arrestata con l’accusa di rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. I due, secondo la Procura, avrebbero sequestrato due ragazzi costringendoli a rimanere chiusi in auto per diverse ore, minacciandoli con un coltello a serramanico.  . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Aprilia, rapina e sequestro di persona a mano armata: arrestata coppia

In questa notizia si parla di: aprilia - rapina - sequestro - persona

Armato di punteruolo rapina un esercizio commerciale e ferisce uno dei dipendenti. Era ai domiciliari. Bottino da 300 euro. L’episodio ad Aprilia - ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze di polizia, che stava scontando una misura cautelare agli arresti domiciliari.

Rapina ad Aprilia, condannato a cinque anni finisce in carcere - Condannato in via definitiva a scontare la pena di cinque anni di reclusione. L'accusa era quella di rapina e i fatti risalgono al 2021, commessi sul territorio di Aprilia.

Una notte da incubo, con un coltello puntato addosso e la libertà negata per ore. È quanto hanno vissuto due ragazzi, finiti nel mirino di una coppia di Aprilia, un uomo di 33 anni e una donna di 25, ora in carcere con le accuse di rapina, sequestro di persona e Vai su Facebook

Aprilia, rapina e sequestro di persona a mano armata: arrestata coppia di 33 e 25 anni; Con la compagna sequestra per ore due ragazzi e li minaccia con un coltello, poi li abbandona in strada; Rapina e sequestro di persona a mano armata, arrestata una coppia di Aprilia.

Aprilia, rapina e sequestro di persona a mano armata: arrestata coppia - I Carabinieri di Ardea fermano due responsabili: una notte di terrore per due giovani, sequestrati, minacciati con coltello e derubati. tg24.sky.it scrive

Ardea. I Carabinieri arrestano un uomo e una donna per rapina e sequestro di persona - La coppia avrebbe minacciato un conoscente e un suo amico, bloccandoli per ore in auto. Come scrive rainews.it