Apre il viadotto San Giuliano Ida Carmina M5s | Le infrastrutture restano un disastro

"In sedici anni di lavori su questa strada, per circa una settantina di km, ci sono state 6 inaugurazioni, oggettivamente un po’ troppe", lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle, Ida Carmina, a proposito dell'apertura del viadotto San Giuliano che accorcia i tempi di percorrenza fra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: viadotto - giuliano - carmina - apre

È il quinto viadotto in acciaio d'Italia: tutto pronto per l'inaugurazione del ponte San Giuliano, ecco i dettagli dell'infrastruttura - Domani sarà inaugurata e aperta al traffico la superstrada statale 640 del corridoio Plurimodale Tirrenico-Nord Europa in territorio di Caltanissetta.

Apre il ponte San Giuliano, completo l’itinerario della statale 640 – VIDEO - Con il ponte San Giuliano è stato aperto al traffico l’ultimo chilometro della SS 640 che comprende anche il viadotto ... Riporta livesicilia.it

Demolizione viadotto san Giuliano, si inizia giovedì - Demolizione viadotto san Giuliano, si inizia giovedì Le operazioni interesseranno 19 pile e 20 campate PALERMO , 14 dicembre 2021, 15:59 ... Scrive ansa.it