Approvato Bilancio della Fiumicino Tributi | conti in ordine utile di oltre 191mila euro

Fiumicino, 18 luglio 2025 – È stato approvato, in Assemblea dei Soci, i l Bilancio della Fiumicino Tributi. Nonostante gli oneri derivanti da contenziosi pregressi, l’azienda chiude il 2024 con un utile di oltre 191mila euro; risorse che saranno destinate al servizio dei cittadini. Un risultato raggiunto grazie al consolidamento delle azioni di riscossione dei tributi, al forte incremento del recupero dell’evasione e al lancio di misure volte a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa. “La Fiumicino Tributi, oggi, è u na società sana, interamente pubblica, un’azienda che ha triplicato gli atti di accertamento e migliorato la performance di riscossione delle entrate – dichiara l’Amministratore delegato della Fiumicino Tributi, Andrea Mazzillo – e che ha garantito, in pochi mesi dall’insediamento del nuovo Organo amministrativo, maggiori margini di spesa per oltre 2 milioni di euro al Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it