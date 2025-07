Apple fa causa al noto leaker Prosser per aver svelato iOS 26 | è forse la fine dei leak?

Apple ha citato in giudizio Jon Prosser per furto di segreti industriali legati a iOS 26. Una vicenda che potrebbe segnare la fine dell’epoca dei grandi leak nel mondo tecnologico. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Apple fa causa al noto leaker Prosser per aver svelato iOS 26: è forse la fine dei leak?

Lo youtuber Jon Prosser è stato denunciato da Apple per le anticipazioni su iOs 26 - Secondo l'azienda, i leak sui prossimi aggiornamenti del sistema operativo sono frutto di un furto di segreti industriali

