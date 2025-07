Appartamento trasformato in laboratorio per la droga arrestato albanese

La polizia ha trovato e sequestrato 4 chili di cocaina, 2 chili di eroina e ben 20 chili di sostanze da taglio, oltre a detersivi e bilancini di precisione.

