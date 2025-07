Anziani nel mirino Tre truffe vanno a segno in una sola giornata Rubati oltre 10mila euro

di Mariateresa Mastromarino Gli anziani tornano nel mirino dei truffatori. Che, solo nella giornata di mercoledì, hanno messo a segno tre raggiri, sottraendo ai cittadini più fragili un bottino complessivo di oltre diecimila euro. Gli episodi, a cui si aggiungono tentativi telefonici e una truffa non conclusa, si sono concretizzati in diverse aree della città , partendo da via Massarenti. Dove tre persone, probabilmente originarie dell’Est Europa, sono riuscite a entrare nell’abitazione di un 76enne. Come? Fingendo di dover eseguire un controllo alla rete idrica. Dopo poco tempo, però, la vittima si è insospettita, riuscendo a fare uscire da casa sua i tre malviventi, che si sono allontanati a mani vuote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziani nel mirino. Tre truffe vanno a segno in una sola giornata. Rubati oltre 10mila euro

