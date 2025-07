Antica Villa Romana occupata dai Rom i cittadini | Rubano il rame e appiccano incendi

Panni stesi sugli alberi, sacchi di immondizia ed escrementi umani dappertutto. E' la situazione di degrado che vive il sito archeologico in località Triglione a Mondragone da quando pochi giorni fa si è 'stanziata' una comunità Rom all'interno della Villa Romana. All'esito di un sopralluogo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: villa - romana - antica - occupata

Ecomuseo di Roma Ovest: partiti i lavori per il recupero della villa romana di Casalotti - Si chiama Ecomuseo di Roma Ovest il progetto curato dalla Soprintendenza Speciale di Roma che mira al recupero e alla trasformazione di una villa romana del secondo secolo a.

Scoperta grande villa romana durante gli scavi per un impianto agrivoltaico - Le sue dimensioni sono importanti, eppure finora non era ancora nota. Una villa romana che “guarda” il mar Tirreno è venuta alla luce durante gli scavi per un impianto agrivoltaico a Pian d’Arcione, sulle prime propaggini collinari tra Tarquinia e Montalto di Castro, nei pressi dell’antico.

Riapre al pubblico la Villa Romana di Patti Marina - Cancelli di nuovo aperti alla Villa Romana di Patti Marina. L’incantevole sito archeologico, che custodisce gli eccezionali reperti di una dimora suburbana di epoca romana, sarà riaperto al pubblico martedì 17 giugno dopo circa quattro mesi di chiusura per consentire l’esecuzione di alcuni.

Antica Villa Romana occupata dai Rom, i cittadini: Rubano il rame e appiccano incendi; Gli scavi Unimc riscrivono la storia: emergono tracce di insediamenti precedenti di un secolo a Urbs Salvia; Dior sfilerà a Villa Albani a Roma: la sfilata Cruise (il 27 maggio) nella misteriosa location chiusa al pubbl.

Villa dell'antica Roma ritrovata al Foro Italico, perché è una ... - Nell'area del Foro Italico, durante i lavori di restauro del collettore Alto Farnesina, è venuta alla luce una villa risalente all'epoca dell'antica Roma. Secondo ilmessaggero.it

Un'antica villa romana sommersa: sul fondale del mare di Cerveteri i ... - Sul fondale del mare di Cerveteri i resti di un lussuoso padiglione di una villa romana, probabilmente ancora nascosta sotto la sabbia della spiaggia di Campo di Mare. Da fanpage.it