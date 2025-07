Annuncia il prossimo album dei The Zen Circus intitolato Il Male in arrivo il 26 settembre per Carosello Records L' inizio dl tour previsto a novembre

R oma, 17 lug. (askanews) – The Zen Circus annunciano l’uscita di “Miao”, il nuovo singolo e video disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 luglio. Questo secondo estratto, che segue “È solo un momento”, brano uscito a sorpresa il 20 maggio scorso, anticipa “Il Male”, il nuovo attesissimo album della band, già in preorder, la cui pubblicazione è prevista il prossimo 26 settembre per Carosello Records. Leggi anche › Jovanotti con il nuovo singolo “Montecristo” trasforma il suo dolore in forza “Miao è una lettera, anzi, un vero e proprio carteggio iniziato nel 2016; la prosecuzione del tema lanciato da ‘Ilenia’. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Annuncia il prossimo album dei The Zen Circus intitolato "Il Male" in arrivo il 26 settembre per Carosello Records. L'inizio dl tour previsto a novembre.

