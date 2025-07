Anniversario via D’Amelio Lionti Uil Sicilia | La memoria è il ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo diventare

‚ÄúVogliamo rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, caduti nella strage di via D‚ÄôAmelio, perch√© la memoria √® il ponte tra ci√≤ che siamo stati e ci√≤ che possiamo diventare. Senza di essa il futuro perde radici e significato‚ÄĚ. Lo dichiara Luisella Lionti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mezza maratona della memoria, da Isola a via D'Amelio passando dalla Favorita: le strade chiuse - L'Asd, associazione sportiva dilettantistica, Polizia di Stato di Palermo ha organizzato per domenica primo giugno la seconda edizione della "Mezza maratona della Memoria", manifestazione di atletica leggera inserita nel calendario nazionale Fidal per ricordare le vittime di mafia.

La memoria non va in prescri¬≠zione: in ricordo della strage di via D'Amelio - "La memoria non va in prescri¬≠zione", 33¬į anniversario della strage di via D'Amelio. Gioved√¨ 17 luglio alle ore 9,30 nell'Area verde del plesso penitenziario San Pietro a Reggio Calabria¬†la comme¬≠morazione in ricordo di Paolo Borsellino e degli uomini della scorta alla presenza delle autorit√†.

Anniversario della strage di via D'Amelio, Badami (Cisl): "La memoria √® fondamentale per costruire il futuro" - "Oggi pi√Ļ che mai abbiamo bisogno di ricordare le azioni di chi aveva imparato ad amare Palermo, tanto da combattere contro Cosa nostra rischiando tutto.

Via D‚ÄôAmelio, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo celebra la memoria di Paolo Borsellino - PALERMO (ITALPRESS) ‚Äď Attraverso la bellezza e la potenza del Requiem tedesco di Johannes Brahms (Ein deutsches Requiem), sabato 19 luglio alle 21:00 la Fondazione Teatro Massimo di Palermo celebra la ... Segnala msn.com

Strage di via D'Amelio, il 19 luglio la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta - L'iniziativa è promossa da Comunità '92 e Forum XIX Luglio. Si legge su palermotoday.it