C’è un cauto ottimismo. Nei saloni della sede di Confindustria Emilia-Romagna in via Barberia, a Bologna, si parla di investimenti e di futuro delle imprese: sul tavolo ci sono i dazi trumpiani in arrivo (pare) dagli Stati Uniti, i costi dell’energia che mettono le filiere sempre piĂą in difficoltĂ , un ritorno della burocrazia come ostacolo allo sviluppo e alla crescita. "Ci sono segnali positivi", però, puntualizza fiduciosa la presidente Annalisa Sassi. D’altronde le imprese emiliano-romagnole, secondo l’indagine sugli investimenti del Centro studi di Confindustria, hanno investito in media il 5% del fatturato nel 2024 (871 milioni di euro in totale), puntando su beni sia tangibili sia digitali: il 68% su impianti e macchinari, il 61% in software e IT e il 51% in formazione, sempre con due direttrici, cioè innovazione ed efficienza operativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annalisa Sassi, Confindustria: "Le imprese investono ancora"