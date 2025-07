Andrea Illy etica e sostenibilità il lascito di Ernesto

Etica nel mondo del business e sostenibilitĂ sociale e ambientale articolate attraverso soprattutto "conoscenza e complessitĂ ". E' il lascito dello scienziato e industriale Ernesto Illy, come ricordato oggi da Andrea Illy, uno dei suoi quattro figli, a capo dell'omonima azienda del caffè, in occasione dei cento anni dalla nascita del capostipite. L'anniversario viene celebrato in queste ore con una iniziativa al Generali Convention Center organizzata dalla Fondazione Ernesto Illy, che ricorda la storia della fabbrica e del suo spirito avviato a Trieste decenni fa dalla famiglia originaria dell'Ungheria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Andrea Illy, etica e sostenibilitĂ il lascito di Ernesto

Il caffè come simbolo di Trieste e visione imprenditoriale: evento in onore di Ernesto Illy a cent’anni dalla nascita - Scienziato e umanista, un illuminato imprenditore triestino ha rivestito un ruolo chiave nello sviluppo della caffeicoltura nel mondo e in Brasile in particolare, incentivando la produzione di un caffè di qualità eccellente, investendo costantemente in ricerca e innovazione e promuovendo lo.

