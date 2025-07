Andrea Cavallari condannato per Corinaldo ed evaso | 800 euro falsi in tasca e l’arrivo in Spagna tramite app

Sui suoi documenti falsi, quelli trovati dalle autorità spagnole al momento dell'arresto, si chiamava "Antonio Saitta". In tasca aveva 800 euro, anche questi contraffatti. E su come Andrea Cavallari, condannato per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) dove nel 2018 morirono cinque minorenni e una madre 39enne, sia arrivato a Lloret de Mar emergono le prime ricostruzioni. Nella località spagnola viveva da turista, dopo l'evasione del 3 luglio scorso durante un permesso per la laurea. Ha lasciato i famigliari al ristorante in centro a Bologna "The man of the sea" e quando alle 18 non è rientrato in carcere alla Dozza, da allora ha fatto perdere le sue tracce: Cavallari, che non ha mai preso la patente, si è fatto portare in stazione a Bologna dall'amico che lo aveva raggiunto al ristorante per festeggiare la laurea in Giurisprudenza (92 su 100), poi ha preso un'auto Ncc – noleggio con conducente – con cui è andato a Milano e da lì fino alla Spagna.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

