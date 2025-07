Ancora ruote rubate questa volta tocca a una Renault Arkana

Chiunque ha un’auto con cerchi particolari non può sentirsi al sicuro dai ladri di ruote che in queste ultime settimane stanno bersagliando la riviera delle Palme. L’ultimo blitz, di cui si è a conoscenza, ma potrebbero essere di più, è quello messo a segno nella notte fra mercoledì e giovedì nel parcheggio di fianco al residence ‘Le Terrazze’ di Grottammare. Non solo Mercedes e Bmw, questa volta è toccata anche a una Renault Arkana, cui hanno rubato le quattro ruote, una ruota a una Mercedes classe B ed un paio di bulloni a una ruota di una Hiundai Tucson, tutte appartenenti a turisti della nota struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora ruote rubate, questa volta tocca a una Renault Arkana

In questa notizia si parla di: ruote - volta - renault - arkana

Salve a tutti ho realizzato questo video visto le molte domande sui tasti delle nostre Renault e Dacia. Fatemi sapere cosa ne pensate Vai su Facebook

Ancora ruote rubate, questa volta tocca a una Renault Arkana; Symbioz, un attacco travolgente. Dopo Arkana, Austral, Scenic e Megane, Renault rafforza la presenza nella cla; Renault Austral, come va e cosa offre l'ibrida con quattro ruote sterzanti.

Ancora ruote rubate, questa volta tocca a una Renault Arkana - Chiunque ha un’auto con cerchi particolari non può sentirsi al sicuro dai ladri di ruote che in queste ultime settimane stanno bersagliando la riviera delle Palme. Come scrive msn.com

Renault Arkana sorprende: design coupé e un tocco Boreal per la nuova generazione - Renault valuta di sostituire Arkana con un nuovo SUV Boreal, più moderno e versatile, atteso tra il 2026 e il 2027 da circa 36. Segnala auto.everyeye.it