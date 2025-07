Ance Abruzzo firma il protocollo On The Road per l’empowerment femminile | Valorizziamo le donne anche in edilizia

La sezione abruzzese dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha aderito al progetto “On The Road”, dedicato all’empowerment femminile. La firma del protocollo d’intesa è avvenuta questa mattina nella sede della Commissione pari opportunitĂ della Regione a Palazzo dell’Emiciclo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

