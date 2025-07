Alzaia più sicura. Ripulito il tratto a Villa Cavenago.

Sicurezza sull’alzaia, ripulito dai rami sporgenti il tratto davanti a Villa Cavenago, a Trezzo. Un’operazione nata dall’accordo fra pubblico e privato. "Ringrazio tutte le persone che ci hanno permesso di raggiungere il risultato - spiega Antonio Guzzi, assessore all’Ambiente - in particolare la proprietà uscente della dimora. La tutela e il decoro del nostro territorio sono una priorità e questo intervento rappresenta un passo concreto in questa direzione a beneficio dei trezzesi e dei tanti turisti che ogni giorno scelgono di vivere il nostro bellissimo tratto di fiume". L’Amministrazione "continuerà a vigilare e intervenire per garantire a fruibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione alle aree naturalistiche e storiche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

