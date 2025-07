Un pomeriggio movimentato quello di mercoledì in via Toniolo, con tanto di intervento della polizia municipale. Il titolare di un esercizio commerciale ha rischiato di essere picchiato da due individui solo per aver chiesto a uno di loro cosa stesse facendo nella sua proprietà , uno spazio aperto con catena adiacente al negozio. Non è la prima volta che accadono episodi del genere in questa zona di Avenza, con cittadini e commercianti che lamentano mal frequentazioni di clienti di un noto esercizio commerciale. L’uomo, che per fortuna è stato aggredito solo verbalmente, racconta di aver avuto molta paura, non solo di essere malmenato ma anche di poter prendere una coltellata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alta tensione in via Toniolo. Negoziante aggredito e minacciato da 2 giovani