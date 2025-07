Almaviva modello digitale per valutare l’impatto dell’overtourism a Napoli | via al progetto Na Vita

È stato presentato ieri, presso la Fondazione Quartieri Spagnoli Ets – FoQus, il progetto di ricerca “Na Vita” volto a realizzare un modello di analisi e monitoraggio del turismo. Sviluppato da Almaviva Digitaltec, società del Gruppo Almaviva, con il supporto della Fondazione Quartieri Spagnoli Ets – Foqus, il progetto è finalizzato a comprendere le molteplici ricadute dell’overtourism sul territorio del Comune di Napoli, attraverso un approccio scientifico, l’ascolto del territorio e l’elaborazione dei dati. Frutto di un approccio integrato, il lavoro si è articolato lungo una direttrice scientifica, per identificare le dimensioni d’impatto più rilevanti; attraverso questionari somministrati agli abitanti, per cogliere percezioni e sentiment diffusi; e tramite l’analisi di indicatori sintetici e coefficienti di impatto, basati su dati ufficiali e simulati, per analizzare le relazioni tra turismo e dinamiche urbane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it