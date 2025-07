Alla guida senza cinture di sicurezza 56 multe in pochi giorni | i controlli della Polstrada

Alla guida senza cinture di sicurezza. E' la violazione piĂą ricorrente riscontrata dalla polizia stradale durante i controlli effettuati negli ultimi giorni. Nelle giornate appena trascorse sono state 60 le persone identificate, 51 i veicoli controllati e 56 le violazioni accertate per il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

