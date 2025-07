Alfa fuori il remix di A me mi piace feat Manu Chao firmato Planet Funk

Alfa ha pubblicato oggi il remix di A me mi piace (feat. Manu Chao) firmato Planet Funk. Dopo il grande successo della versione originale, pubblicata il 9 maggio, A me mi piace di Alfa continua a far parlare di sé con una nuova veste elettronica firmata dai Planet Funk, il collettivo multiplatino che da 25 anni porta in giro per il mondo il meglio della musica dance ed elettronica made in Italy. Il brano, già protagonista della classifica Spotify Viral 50 in diversi Paesi europei – tra cui Francia, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera – ha raggiunto la prima posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti e nella classifica EarOne Airplay dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

