Il giovane cadde in uno strapiombo durante un rito sciamanico. Il decesso potrebbe ora venire attribuito a un evento conseguente ad un altro reato, la cessione di stupefacenti, anziché a un omicidio commesso da ignoti, come per adesso è classificato il fascicolo d'indagine. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Alex Marangon, completati gli esami tossicologici: confermano l’assunzione di droghe