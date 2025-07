Alessandro Cattelan rompe il silenzio dopo l’addio alla Rai | cosa ha rivelato

Personaggi Tv. Dopo mesi di silenzi e indiscrezioni, Alessandro Cattelan ha finalmente rotto il ghiaccio e parlato del suo addio alla Rai. Lo ha fatto durante la conferenza stampa di Italia’s Got Talent 2025, dove si prepara a debuttare nel nuovo ruolo di giudice. Un cambio di rotta professionale che segna la fine di un capitolo complesso, ma anche l’inizio di una fase nuova, libera e piena di possibilitĂ . Con il suo tono pacato e ironico, Cattelan ha spiegato cosa lo ha portato a lasciare Viale Mazzini. Leggi anche: L’attore italiano diventa papĂ per la seconda volta a 54 anni L’avventura in Rai: “L’ho voluta io”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alessandro Cattelan rompe il silenzio dopo l’addio alla Rai: cosa ha rivelato

