Alessandro Cattelan parla per la prima volta del suo addio alla Rai

Alessandro Cattelan si sbilancia finalmente sul suo recente addio alla Rai. Lo ha fatto con il suo solito garbo, quello che ancora oggi lo avvicina al pubblico, e in occasione della conferenza stampa di Italia’s Got Talent 2025, in cui vestirà per la prima volta i panni di giudice. Il programma approderà su Disney+ a partire dal 5 settembre, segnando l’inizio di una nuova fase professionale per il conduttore, dopo mesi di incertezza e domande rimaste senza risposta, ora parte di un passato che intende lasciarsi alle spalle senza troppe recriminazioni. Alessandro Cattelan, le sue parole sulla Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessandro Cattelan parla per la prima volta del suo addio alla Rai

