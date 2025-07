Alberto Costa Juve è ancora in bilico! Il portoghese non vorrebbe tornare in patria | lo scenario che si apre con lo Sporting fa saltare tutto?

Alberto Costa Juve, è ancora in bilico! Il punto sul futuro del terzino portoghese in vista della sessione estiva. Il caso di Alberto Costa continua a essere uno degli aspetti più discussi in casa Juventus. Il difensore portoghese sembra essere finito al centro delle attenzioni di diversi club, in particolare dello Sporting CP, che ha mostrato interesse nel riportarlo in Portogallo. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Costa non sembra essere entusiasta all’idea di fare ritorno in patria, pur essendo consapevole delle offerte ricevute nelle ultime settimane. Igor Tudor, l’allenatore della Juventus, sembra essere tra i più convinti delle qualità del portoghese e lo apprezza particolarmente per la sua versatilità e dinamismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve, è ancora in bilico! Il portoghese non vorrebbe tornare in patria: lo scenario che si apre con lo Sporting fa saltare tutto?

In questa notizia si parla di: costa - portoghese - alberto - juve

Alberto Costa titolare in Lazio Juve? Decisione presa da parte di Tudor, ecco l’idea per il terzino portoghese all’Olimpico - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa titolare in Lazio Juve? Igor Tudor ha preso una decisione, ecco l’idea per il terzino portoghese all’Olimpico.

Alberto Costa Juve, la sua prima da titolare contro la Lazio è un esame superato a pieni voti: «Bella sorpresa. Servirà ». Il giudizio sul portoghese - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Juve, la bella prestazione fornita contro la Lazio è stata premiata da parte dei giornali! Il giudizio sul portoghese.

Infortunio Alberto Costa, Tudor è costretto al cambio: l’infortunio del portoghese rispolvera quel giocatore! Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Alberto Costa, il portoghese è costretto a uscire in anticipo: al suo posto entra quel giocatore, che viene rispolverato per il finale di partita.

Sancho vuole subito la Juve! Mbangula, Weah e Alberto Costa: milioni in arrivo L’inglese dello United sempre più vicino, accordo di massima sullo stipendio. Trattativa con lo Sporting per il portoghese Agosto si avvicina a grandi passi, il traffico sulle corsie ini Vai su Facebook

Alberto Costa vicino all'addio e la Juventus punta a fare cassa Il terzino portoghese, acquistato solo a gennaio, è vicino al ritorno in Patria: direzione Sporting Lisbona. Il suo valore si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro ? #Juventus #AlbertoCosta #Spazi Vai su X

Alberto Costa, lo Sporting accelera: c'è l'accordo col giocatore, le richieste della Juve; Juve, no allo Sporting per Alberto Costa: decisivo Tudor che ci punta; Dal Portogallo: no della Juve allo Sporting per Alberto Costa. Douglas Luiz costa 40 mln.

La Stampa - La Juventus in trattativa per Hjulmand con lo Sporting: Alberto Costa è la carta - A gennaio sono arrivati Alberto Costa e Renato Veiga (quest'ultimo non rimasto dopo il prestito. Si legge su ilbianconero.com

Dal Portogallo: no della Juve allo Sporting per Alberto Costa. Douglas Luiz costa 40 mln - Dal Portogallo infatti, danno come praticamente chiusa la pista che porta il terzino portoghese allo Sporting Lisbona. Secondo msn.com