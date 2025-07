Alberi a rischio caduta in piazza Stamira e Cavour scatta la rimozione

ANCONA - Programmato un intervento di rimozione per due alberi ad alto fusto in Piazza Stamira e Piazza Cavour, ai quali si aggiungerĂ la potatura di un albero in largo Cappelli. E' quanto comunicato in mattinata dall'amministrazione comunale di Ancona. "Questi interventi - spiega l'assessore al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - alberi - stamira - cavour

