Al volante di un' auto rubata si schianta contro un camion | è gravissimo

Era stata rubata poco prima a Flero la Renault Zoe che avrebbe scatenato la spaventosa carambola avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 luglio, lungo la Provinciale 236 a Montichiari, all'altezza di Vighizzolo. Alla guida c’era un 53enne di Flero che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: rubata - volante - auto - schianta

Al volante di un'auto rubata, si schianta contro un camion: è gravissimo; Cagliari, incidente durante l'inseguimento: due agenti feriti; Fuga rocambolesca, si schianta sul dehor con l’auto rubata. Poi scappa a piedi.

Al volante di un'auto rubata, si schianta contro un camion: è gravissimo - Il 53enne, che non risulta essere il proprietario dell'auto, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi e trasportato in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia, dove è ricoverato ... Lo riporta bresciatoday.it

Incidente con auto rubata a Montichiari, resta grave il 53enne - Resta ricoverato in rianimazione al Civile ma non sarebbe più in pericolo di vita il 53enne che ieri ha provocato un incidente a Montichiari alla guida di un’auto rubata. Riporta giornaledibrescia.it