Al via due nuovi punti digitali facile nei supermercati Coop

ARezzo, 18 luglio 2025 – Grazie alla collaborazione con Regione Toscana, i Comuni e le Misericordie locali, anche nei punti vendita Coop di San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini prende il via il progetto per favorire l'alfabetizzazione informatica e ridurre il divario digitale. Da giugno il punto digitale facile attivo anche in altre Coop.fi a Firenze, Pisa, Pistoia, San Giuliano Terme e Lucca I Punti Digitale Facile arrivano anche nei punti vendita di Unicoop Firenze: grazie alla collaborazione con Regione Toscana da oggi il servizio di supporto nell'uso delle nuove tecnologie prende il via nei punti vendita Coop di San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini.

Spid, Cie e accesso ai portali della pubblica amministrazione: attivati i Punti digitale facile, ecco dove - È ufficialmente attivo il servizio mobile della rete dei Punti di facilitazione digitale, coordinato dal Gal Sicani a seguito dell’accordo con la Regione Siciliana per l’attuazione della misura 1.

Rapporto con le tecnologie, aperti 16 punti 'Digitale facile' nel territorio ferrarese - L'ampliamento della rete dei punti di facilitazione digitale in Emilia-Romagna ha raggiunto la cifra di 275 sportelli, attivi in tutte le province.

A partire da domani 3 luglio, ogni giovedì mattina il Punto Digitale Facile di Lucca sarà presente presso la Coop di S.Anna dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Vi aspettiamo nel nuovo punto di apertura alla Coop e presso l'Informagiovani del Comune di Lucca, in via Vai su Facebook

Punto digitale facile in 4 negozi Coop.fi contro digital divide - Si può attivare Cie, pagare con PagoPa, accedere servizi sanità