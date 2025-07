Al congresso Cisl fischi per Landini e attenzione per Bombardieri

Nel passaggio da Luigi Sbarra a Daniela Fumarola non sembra migliorato il rapporto tra Cisl e Cgil. Era atteso, il congresso cislino, anc. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Al congresso Cisl fischi per Landini e attenzione per Bombardieri

In questa notizia si parla di: congresso - cisl - fischi - landini

Cisl AbruzzoMolise sceglie San Salvo per il congresso interregionale - "Il coraggio della partecipazione. Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Abruzzo e il Molise" è il titolo scelto dalla Cisl AbruzzoMolise per il proprio congresso interregionale.

Il 12 e il 13 maggio il congresso della Cisl Sicilia: aprirà i lavori la segretaria nazionale Daniela Fumarola - Duecentocinquanta delegati che rappresentano circa 300 mila lavoratori siciliani, parteciperanno al congresso regionale della Cisl Sicilia che si svolgerà il 12 e il 13 maggio all’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

Cisl, al via il congresso. Maestripieri: "La Liguria non tradisca la sua industria" - Luca Maestripieri, segretario Cisl Liguria, al congresso della Cisl Liguria: “La tentazione, sempre latente, di allentare l'interesse sulle politiche industriali è una politica suicida”

Al congresso della Cisl il segretario della Cgil rimanda al mittente la proposta della Fumarola (padrona di casa) di siglare un patto sul lavoro. Fischi dalla platea. di @TobiadeStefano Vai su X

Al congresso Cisl fischi per Landini e attenzione per Bombardieri; Meloni oggi al congresso Cisl: «Patto di responsabilità» con il governo, salario minimo, fiscal drag, le differenze con Cgil e Uil; Congresso Cisl, Meloni, “sì al Patto, il governo pronto a fare la sua parte’’. La premier si impegna anche sulla partecipazione, ‘’la faremo applicare’’. E sui contratti: ‘’studiamo strumenti per facilitare i rinnovi”.

Al congresso Cisl fischi per Landini e attenzione per Bombardieri - Il Patto della responsabilità divide ancora, ma si apre uno spiraglio pe ... Lo riporta ilfoglio.it

Le favole di Meloni alla Cisl: «Va tutto bene» - Ma viene dato alla premier in maniera meno ostentata di quanto fece l’ex segretario della Cisl Luigi Sbarra, a febbraio scorso. Come scrive informazione.it