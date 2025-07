Al capezzale del commercio di prossimitĂ che si sta squagliando in centro storico (e anche in periferia). Le associazioni di categoria chiedono un piano Marshall, un’azione straordinaria mai vista prima di interventi e incentivi alla rete distributiva languente nell’interesse di tutta la cittĂ , non solo dei negozi. Assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari (Pd), come può configurarsi questo intervento straordinario, prima che scappino tutti i buoi? "Premesso che con le associazioni di categoria ci raccordiamo nel team ’In Cesena’, di mai visto prima d’ora c’è giĂ il fatto che Cesena proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) ha ottenuto il riconoscimento di hub urbano da parte della Regione Emilia Romagna per attuare la rigenerazione del centro storico, di piazza Anna Magnani e delle Vigne". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al capezzale del centro storico: "Largo alle attività artigianali"