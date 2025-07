Ai Mondiali di Singapore Paltrinieri e Taddeucci d' argento nelle 5 km

L'emiliano: "Una gara durissima". La toscana: 'Grande soddisfazione'. ROMA - Anche nelle 5 km in acque libere dei Mondiali di nuoto, in scena a Singapore, l'Italia ha conquistato due medaglie d'argento. Esattamente come nelle 10 km, a ottenerle sono stati, al maschile, l'emiliano, "eterno" ed epico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ai Mondiali di Singapore Paltrinieri e Taddeucci d'argento nelle 5 km

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

